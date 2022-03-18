Суд разрешил арест Медведчука, - ГБР
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, 18 марта судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта.
Также сообщается, что ранее следователи ДБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Медведчука.
Напомним, что народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
Место нахождения фигуранта устанавливается.
ГБР также обращается к украинцам, которые находятся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука, немедленно сообщать ГБР по электронному адресу [email protected].