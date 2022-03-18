Украинские дипломаты нашли в Беларуси и вывезли заграницу бабушку и 5-летнюю девочку, родителей и брата которой убили российские оккупанты во время эвакуации, - Кулеба. ФОТО

Украинские дипломаты в Беларуси нашли и вывезли на лечение за границу бабушку и ее пятилетнюю внучку, чью семью обстреляли оккупанты в Киевской области, после чего их двоих вывезли в Беларусь.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"28 февраля в Киевской области российские военные обстреляли автомобиль с мирной семьей, которая пыталась выехать из района боевых действий. Мать с отцом и 18-летний сын погибли. Выжили бабушка и внучка 5,5 лет, получившая пулевое ранение в голову. Оккупанты вывезли их в Беларусь", - рассказал он.

"Наши консулы их нашли. Ребенка прооперировали в одной из белорусских больниц. В связи с потерей родителей, сотрудница консульского отдела посольства Марьяна Боцвинюк оформила временную опеку и удостоверение личности для возвращения в Украину. Сегодня ее выписали из больницы. Посольство арендовало реанимобиль, который отвез бабушку и внучку за границу, где она продолжает лечение. Состояние ребенка стабильное, угрозы жизни нет", - отметил Кулеба.

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"Русская агрессия принесла нашему народу горе, боль и слезы. Она принесла зверство и военные преступления, масштаба которых мир не видел многие десятилетия. Но война также проявила все самое лучшее в нашем народе. Человечность и готовность к взаимопомощи в сложное время", - подчеркнул министр. .

Он поблагодарил консулов ​​и посольство Украины, белорусских врачей и волонтера, который сопровождал их до границы. Глава МИД также подчеркнул, что украинские консулы прилагают максимум усилий для помощи и защиты украинцев, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом, даже в таких ситуациях как эта.