Глава делегации РФ на переговорах Мединский: Киев и Москва максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины

Нейтральный статус Украины и отказ от ее вступления в НАТО - темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.

Об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО - один из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он.

Он добавил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины.

"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО", - добавил Мединский.

По его словам, Москва и Киев находятся "на полдороге" по вопросу так называемой "демилитаризации Украины" в рамках переговорного процесса сторон.

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Говорить о возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами, заявил Мединский.

"Я совершенно не готов это комментировать, скажу только то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе.