В Харькове и области избавляются от всего, связанного с Россией: переименуют улицы, театр, лишат почетных званий, - Синегубов

Жители Харькова требуют избавиться от всего, что связывает город с Россией, в частности, речь идет и о названиях улиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обращение подписали общественные деятели, сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"Харьковщина держит оборону не только на военном фронте. Россияне думали, что здесь их встретят с хлебом-солью. Но мы дали четко понять: Харьков – украинский город!" – говорится в сообщении главы области.

Следовательно, харьковское научное сообщество начало лишать граждан России почетных званий.

Также смотрите: В результате обстрела разрушен корпус высшего учебного заведения в Харькове, 1 человек погиб, 1 - под завалами, 11 человек пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Ученый совет Каразинского университета лишил звания "Почетного доктора" ректора московского вуза Виктора Садовничего."

Он подчеркнул, что жители требуют избавиться от всего, что связывает Харьков с Россией. Речь идет и о названиях улиц.

"Изъять из названия слово "русский" требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Соответствующее письмо-обращение на мое имя направил коллектив театра", - сообщил глава области.

Он подчеркнул, что у харьковчан нет ничего общего с теми, кто уничтожает "Градами" города Харьковской области.

Также читайте: В результате обстрела Мерефы войсками РФ погиб 21 человек, 25 - ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, - Офис Генпрокурора