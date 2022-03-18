В Харькове и области избавляются от всего, связанного с Россией: переименуют улицы, театр, лишат почетных званий, - Синегубов
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обращение подписали общественные деятели, сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.
"Харьковщина держит оборону не только на военном фронте. Россияне думали, что здесь их встретят с хлебом-солью. Но мы дали четко понять: Харьков – украинский город!" – говорится в сообщении главы области.
Следовательно, харьковское научное сообщество начало лишать граждан России почетных званий.
"Ученый совет Каразинского университета лишил звания "Почетного доктора" ректора московского вуза Виктора Садовничего."
Он подчеркнул, что жители требуют избавиться от всего, что связывает Харьков с Россией. Речь идет и о названиях улиц.
"Изъять из названия слово "русский" требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Соответствующее письмо-обращение на мое имя направил коллектив театра", - сообщил глава области.
Он подчеркнул, что у харьковчан нет ничего общего с теми, кто уничтожает "Градами" города Харьковской области.