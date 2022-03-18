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На границе Сумщины и Полтавщины продолжается "гадячское сафари": охотники уже отобрали у российских военных 10 танков, пулеметы и автоматы, - ОВА

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На границе Сумщины и Полтавщины продолжается "гадячское сафари": охотники уже отобрали у российских военных 10 танков, пулеметы и автоматы, - ОВА
На севере Полтавщины, в частности, на границе с Сумщиной, происходят боевые столкновения с российскими оккупантами. Тех, кто после встречи с украинской армией и терробороной сбежали, ищут местные охотники. Часть техники, отобранной у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.

Об этом в ходе общения с журналистами региональных СМИ рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На севере области происходят бои с российскими оккупантами, речь об ахтырском направлении. Кроме того, продолжается так называемое "гадячское сафари" – охотники уже не только с ружьями "охотятся", но и отобрали у оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Она передана Вооруженным силам Украины, отремонтирована и уже работает на нашу армию", – сказал Дмитрий Лунин.

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Отметил, что более 500 раненых бойцов и гражданских попали в наши больницы из Сумщины и Харьковщины. Им предоставлена полная помощь. В этом, говорит Дмитрий Лунин, убедился лично.

Рассказал, что в ряды теробороны области привлечены около 15 тысяч человек.

"Кто не попал в Вооруженные силы, в том числе и ТрО, должны продолжить работать. Экономический фронт тоже очень важен. Полтавщина сейчас тыловая область, поэтому должны здесь обеспечить эффективную работу экономики", - добавил Дмитрий Лунин.

Топ комментарии

  • Вололо Трололо
    Ми пам'ятаємо 1914 р. з генерал-губернатором Бобринським, 1918 р., різню більшовиками в Києві (так званий червоний терор), війська Денікіна і білий терор. Голод 1921-1923 рр., Голодомор 1932-1933 рр., ленінські, сталінські репресії, розстріляне Відродження, Великий терор, 1939 - такзваний "золотий вересень", злочини НКВД у 1941 році коли у Заліщиках спалили поїзд, де у вагонах були сотні українських жінок і дітей, у Тернополі, Львові, Івано-Франківську у тюрмах невинно замордованих синів і дочок України (їх так мордували, що рідні немогли опізнати тіла), "освободітєлі хренові". Так прикрив москаль свої злочини у ході відступу перед нацистами. Ми пам'ятаємо окупацію радянськими військами України у 1944 році. Слова жукова "нехай здохнуть на полі бою, ніж потім дусити їх по таборах". Голод 1946-47, операцію "Вісла". Переорані села на Волині, щоб ви розуміли, із жителями (для тих хто не вчить історії). І це невесь перелік злочинів москалів, на моїй Богом даній землі. І це лише частина 20 ст. Сьогодні їм нема прощення! Надіюся, що нарешті, лояльні до кацапів українці, це зрозуміють. І нарешті, питання " какая разніца" буде закрите. Якщо ще хтось незрозумів, що москаль нас ненавидить до мозку костей, він бачить свою кволість, немічність, тупість на фоні української нації, його комплекс меншовартості заставляє ненавидіти все українське. Москаль навіть зумів переконати частину українців у тому, що українська мова це нарєчіє, а руZкий язік це "велич" мов, шкода їх розчаровувати, але це і є нарєчіє, помісь слов'янських і тюркських слів, ви не повірите, але сама москальська еліта соромилась розмовляти російською, адже це мова холопів (тобто рабів, кріпаків). А сьогодні москаль, 30 років, носивши маску, лише показав свою сутність, своє обличчя, і свою ненавість до України. Він був таким завжди. Нічого нового, сьогодні ми про москалів не дізналися нічого нового. Сьогодні ми повинні заставити його заплатити за кожну сльозу, за кожного вбитого, замордованого українця. Бо в іншому випадку, відчуваючи свою безкарність, він продовжить ці злочини. І тут немає значення чи то путінська расєя, чи когось іншого. Одна жіночка сказала дуже хороші слова, що росія закінчується там, де їй надають по морді.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    так вже !!!!
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