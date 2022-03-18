"Вы едите этот кровавый шоколад, чтобы россияне убивали украинских детей": Подоляк назвал компании, продолжающие работать в РФ и финансировать войну против Украины
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Директоры Danone, Nestle, Unilever и P&G всегда предпочитали в своих рекламных кампаниях использовать улыбающихся детей. Ведь это идеальная целевая аудитория. Такое создание иллюзии семейной теплоты. Сразу и наповал. Потребитель таял и покупал товар.
Думаю, сейчас рекламные кампании этих продавцов смерти должны быть построены на черно-белых снимках погибших украинских детей. Крупным планом. С ужасающими деталями. С мертвыми глазами. Чтобы буквально шокировало и навсегда запечатлелось в память миллионов потребителей по всему миру. И с лозунгами соответствующими: "Вы едите этот кровавый шоколад, чтобы россияне с удовольствием убивали этих украинских детей!"
Так вот, теперь и навсегда запомните, что все эти мерзкие бренды умышленно, добровольно, с большой жадностью оплачивали кровавую войну россиян против Украины", - подчеркнул он.
Подоляк призвал всех навсегда запомнить названия этих компаний, ставших синонимами зла.
"Нужны системные юридические претензии во всех юрисдикциях к этим фирмам-людоедам, которые финансируют массовые убийства. Очень нужны протесты в странах/городах, где расположены головные офисы этих компаний. И кабинеты, в которых сидят заплывшие жиром СЕО. Просто, чтобы они ходили с испуганными физиономиями и чтобы их репутация была разрушена. Нужно расшатывать этих циников. Если нет, то крови будет много", - отметил советник главы ОП.