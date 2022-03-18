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Силы обороны освобождают нашу землю по всем направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 марта

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Силы обороны освобождают нашу землю по всем направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 марта
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 18.00 18.03.2022 по российскому вторжению

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Идут двадцать третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.

Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны. Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоискалечений.

Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.

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Провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины. Не прекращается создание и распространение всех доступных информационных каналов, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины.

В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город.

В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения.

Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса.

Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается нарастить группировку войск в направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 18 марта

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  • Планшет Студента
    Йдуть бої, Маріуполь наш. На 22 день все ще наш- неочікувано?
  • Dust
    Битва за Алеппо 2012-2016 : 4 роки

    але я НЕ хочу українського Алеппо !!!

    захисники Марика - Азов, Нацгвардія, морпіхи... сталеві.
    ці хлопці вмруть, але не сдадуть позиції!

    треба вивести мирних !
  • три - пятнадцать
    деблокада Маріка і буде переламом в війні.
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