Российские оккупанты отпустили главу Великобурлукской громады Терещенко, - Синегубов

Глава Великобурлукской громады Виктор Терещенко, ранее взятый в плен российскими оккупантами, снова на свободе.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за громаду и защиту национальных интересов", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, оккупанты не разрешили провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам", в частности в город Изюм.

"Мы решили сделать в населенных пунктах вблизи логистические центры, далее – доставлять жителям с помощью волонтеров", – добавил он.

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