Не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Окружение Путина вряд ли заинтересовано в ядерной угрозе, – генерал армии США Ходжес

Окружение Путина на самом деле не заинтересовано в ядерной угрозе, к тому же, президент РФ вряд ли сможет сам использовать это ядерное оружие.

Об этом в интервью DW заявил генерал США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы придаем чрезмерное значение российским угрозам о расширении границ войны и о ядерном оружии. Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Во-первых, Путин не сможет сделать это сам, и я не верю, что люди, которые его окружают, действительно заинтересованы в ядерной угрозе", - сказал он.

По словам Ходжеса, поэтому мы из-за этого отказываемся от более решительных действий.

"Мы слишком много говорим о том, что мы не можем и чего не будем делать. И недостаточно о том, что мы можем сделать", – подытожил он.

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