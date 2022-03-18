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Не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Окружение Путина вряд ли заинтересовано в ядерной угрозе, – генерал армии США Ходжес

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Окружение Путина на самом деле не заинтересовано в ядерной угрозе, к тому же, президент РФ вряд ли сможет сам использовать это ядерное оружие.

Об этом в интервью DW заявил генерал США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы придаем чрезмерное значение российским угрозам о расширении границ войны и о ядерном оружии. Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Во-первых, Путин не сможет сделать это сам, и я не верю, что люди, которые его окружают, действительно заинтересованы в ядерной угрозе", - сказал он.

По словам Ходжеса, поэтому мы из-за этого отказываемся от более решительных действий.

"Мы слишком много говорим о том, что мы не можем и чего не будем делать. И недостаточно о том, что мы можем сделать", – подытожил он.

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  • Александр Карин
    Як показує час, яйця є лише у ЗСУ.
  • Urs
    Вчора з'явилась інформація про скерування до нас чергової «1000 чеченських добровольців», якими буде командувати помічник Кадирова Апта Алаудінов. З Південної Осетії в Україну вже прямують загони проросійських добровольців, які планують діяти на територіях «ЛДНР». На додачу, вірменський полковник Хачик Асрян, командир добровольчого загону «Вірменські орли», написав листа Путіну, в якому попросив дозволу разом з російською армією «сражаться против Запада в лице НАТО и властей Украины, оказывавших военную, экономическую и моральную поддержку Азербайджану». І це все на додачу до вже наявних чи анонсованих кадирівців, сирійців, африканців, які прийшли насаджувати «русский мир» в Україну.

    В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
  • Дин Проффитт
    многие не верили что Пукин нападёт на Украину ...
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