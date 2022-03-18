Новости • Агрессия России против Украины, Война

Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot

17 34975
Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot
Правительство Нидерландов заявило, что направит систему противоракетной обороны Patriot в Слиач, Словакия. Это делается в рамках усилий НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также читайте: Вопрос о поставках Украине ЗРК С-300 следует рассматривать на уровне НАТО, - министр обороны США Остин

"Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым", – говорится в заявлении министра обороны Кайси Оллонгрен.

В заявлении говорится, что Германия также отправляет две системы Patriot в Словакию.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    С-300 мы вас ждём, у вас куча работы
  • Мобильный крематорий
    Нет. Украине ничего не дадут. Поставки оружие прекратились. Запад скоро снимет со свинарника санкции, НАТО развалится, а ЕС будет проситься в одкб
  • Планшет Студента
    Про сарказм чули? Так це він.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости