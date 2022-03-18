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Российское минобороны распространило фейк о заминировании больницы Днепра, - СБУ

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Российское минобороны распространило фейк о заминировании больницы Днепра, - СБУ
Сегодня так называемое министерство обороны так называемой Российской Федерации выдало очередную порцию фейков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщает СБУ.

В сообщении отмечается: "В частности, в информационное поле произведен "вброс" о том, что СБУ якобы заминировала один из корпусов городской больницы в Днепре и планирует взорвать его в то время, как над городом будет пролетать российский самолет.

На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут служить лишь объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов.

Все попытки оккупантов переложить на украинских военных ответственность за свои преступления обречены на провал. Ибо весь мир и так понимает, кто совершает зверства и убийства мирных жителей в Украине. И то, какая ответственность ждет за это российских захватчиков!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует перебросить в Украину свои подразделения из состава 102 базы в Армении, - Генштаб

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Топ комментарии

  • Oleg Crox
    Наводить на думку, що росія планує скинути бомбу/ракету на лікарню у Дніпрі.
  • Small Jerboa
    Чому так зване МінОборони РФ не зірве теракт?!
    Просто не посилає свої літаки на територію України!
  • Планшет Студента
    Які ж вони нЕлюди...
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