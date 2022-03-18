Не "паляницею" единой: СНБО советует слова для обнаружения российских оккупантов
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Совет нацбезопасности и обороны советует ряд слов для обнаружения враждебных ДРГ.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
"Слова, которые быстро обнаружат НЕ носителя украинского языка по произношению: паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень и много других. Дополняем свой словарь, помогаем ВСУ уничтожать врага!" - говорится в сообщении.
"Один из самых простых способов обнаружения ДРГ – повторение подозрительным лицом украинских слов, к которым не приспособлена "русскоязычная челюсть". "Шиболет" - своеобразный языковой пароль, с помощью которого можно распознать, что язык, на котором говорит человек, является для него неродным" - добавили в СНБО.