Зеленский обсудил с Мишелем перспективы вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в президентском твиттере.

"Продолжил переговоры с руководством ЕС. Обсудили с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, усиление антивоенной коалиции, перспективы возобновления мира в Украине. Отдельное внимание – нашему движению к членству в ЕС", - отмечается в сообщении.

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