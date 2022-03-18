В Запорожье заработала научная группа по созданию бронежилетов

В Запорожской области заработала научная группа по созданию бронежилетов. В состав группы вошли 19 человек – руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Разработка началась еще в 2014 году, поэтому уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения", - сказал Старух.

По словам специалистов, в Запорожской области имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилетов 4 и 5 класса. Также решается вопрос дальнейшего испытания и сертификации.

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