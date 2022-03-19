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Конституционные формулировки по НАТО будут обсуждаться, - Стефанчук

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Конституционные формулировки по НАТО будут обсуждаться, - Стефанчук
Формулирование евроатлантических стремлений Украины обсудят после окончания переговоров по прекращению войны.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, на какой путь будут идти переговорщики и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будет менять Конституцию в этой части", – объяснил он.

По словам Стефанчука, для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей, прежде всего, была восстановлена ​​безопасность и получены гарантии безопасности функционирования нашей страны.

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к ее обсуждению"

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Топ комментарии

  • xander 9cf28439
    Руки прочь от Конституции, зелёный боров
  • Green sheet
    Типо спросите у Рашки которая хочет нас уничтожить уже много веков, разрешения вступать ли нам в НАТО?
  • ptn hlo 428037f7
    Якщо б не допомога США, ЄС, НАТО...де б ми зараз були ?!
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