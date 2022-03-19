Конституционные формулировки по НАТО будут обсуждаться, - Стефанчук
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, на какой путь будут идти переговорщики и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будет менять Конституцию в этой части", – объяснил он.
По словам Стефанчука, для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей, прежде всего, была восстановлена безопасность и получены гарантии безопасности функционирования нашей страны.
"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к ее обсуждению"