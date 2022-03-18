Дефолт Украине не угрожает, - Марченко

Несмотря на войну, Украине не грозит дефолт, никаких предпосылок для этого нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Дефолт Украине не грозит. Во-первых, потому что у нас нет больших выплат. До сентября у нас достаточно умеренный график выплат. В сентябре есть необходимость выплатить 900 млн долларов, это тоже незначительная сумма. Поэтому никаких даже причин об этом нет говорить" , – подчеркнул глава Минфина.

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