Дефолт Украине не угрожает, - Марченко
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Несмотря на войну, Украине не грозит дефолт, никаких предпосылок для этого нет.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Дефолт Украине не грозит. Во-первых, потому что у нас нет больших выплат. До сентября у нас достаточно умеренный график выплат. В сентябре есть необходимость выплатить 900 млн долларов, это тоже незначительная сумма. Поэтому никаких даже причин об этом нет говорить" , – подчеркнул глава Минфина.