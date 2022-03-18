Нацгвардейцы остановили наступление войск РФ на Рубежное: Уничтожено около двух десятков российских оккупантов

Военнослужащие Национальной гвардии остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное что на Луганщине.

Об этом НГУ сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить. Войска врага сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии.

Сегодня же от возможной трагедии Восточную Европу отделяет лишь мужество украинских защитников города, разрушающих преступные планы новейших варваров", - говорится в сообщении.

В Рубежном, в перерывах между обстрелами, продолжается эвакуация населения, отсутствуют свет, вода, газ, тепло и мобильная связь. Есть огромные трудности с подвозом гуманитарной помощи.

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