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Нацгвардейцы остановили наступление войск РФ на Рубежное: Уничтожено около двух десятков российских оккупантов

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Нацгвардейцы остановили наступление войск РФ на Рубежное: Уничтожено около двух десятков российских оккупантов
Военнослужащие Национальной гвардии остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное что на Луганщине.

Об этом НГУ сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить. Войска врага сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии.

Сегодня же от возможной трагедии Восточную Европу отделяет лишь мужество украинских защитников города, разрушающих преступные планы новейших варваров", - говорится в сообщении.

В Рубежном, в перерывах между обстрелами, продолжается эвакуация населения, отсутствуют свет, вода, газ, тепло и мобильная связь. Есть огромные трудности с подвозом гуманитарной помощи.

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  • Огусто
    - Онуче, пам'ятай, за кожного двухсотого москаля, буду платити тобі 100 доларів.
    - Добре діду.
    за два тижня.
    - Онуче, ну як ти, що там? Є двухсотий?
    - Діду пожди но сі трохов, я зателефоную повідомлю коли буде. Зараз тільки но 198
  • Олександр Дніпро
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    Ви усі тут здохнене, москалі.
    ГЕТЬ УСІ!
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