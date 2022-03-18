Компания Metro, не ушедшая из РФ, угрожает украинскому офису отключением от централизованных закупок, - Дубилет

Компания Metro, которая до сих пор не хочет уходить из России, угрожает украинскому офису отключением от централизованных закупок и поставок товара.

Об этом в Telegram сообщил эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский офис Metro с первого дня войны начал обращаться в немецкий офис с требованием закрыть бизнес в России. Сначала они получили ответное бла-бла письмо о том, что они не считают, что их продажи в России имеют влияние на войну. И вообще, мол, они жертвуют деньги в ООН", - говорится в сообщении.

По словам Дубилета, также немецкий офис начал угрожать украинскому офису, что если они не прекратят давление, то Украина будет отключена от централизованных закупок и поставок товара, что может привести к полной остановке бизнеса в Украине.

"Мы общаемся с нашими коллегами по кампусу в Дюссельдорфе на разных уровнях - они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принимал единолично, без какого-либо обсуждения ни с сотрудниками, ни с инвесторами. Всех просто поставили перед фактом", - сказали в компании.

"Стоит также отметить, что в 2014 году METRO AG приняла решение просто перерегистрировать 2 ТЦ МЕТРО в Крыму (Симферополь и Севастополь) на отдельное юридическое лицо в РФ во избежание санкций", - сообщил эксминистр.

Дубилет рассказал, что завтра в Дюссельдорфе планируется митинг и призвал неравнодушных присоединиться. Начало в 13:00 у дюссельдорфского ландтага.

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