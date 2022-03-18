Украинская ПВО уничтожила российские дроны над Одессой, - Братчук

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов над Одессой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Над Одессой огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась... Следующими будут те, кто их запускал", - отметил Братчук.

Спикер ОВА не уточнил, сколько уничтожено летательных аппаратов российских захватчиков.

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