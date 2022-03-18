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Украинская ПВО уничтожила российские дроны над Одессой, - Братчук

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Украинская ПВО уничтожила российские дроны над Одессой, - Братчук
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов над Одессой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Над Одессой огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась... Следующими будут те, кто их запускал", - отметил Братчук.

Спикер ОВА не уточнил, сколько уничтожено летательных аппаратов российских захватчиков.

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Топ комментарии

  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Из окна выглядело, как салют победы над орками)

    ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
  • Семен Шкаралупа
  • Мое Родителей
    ПВО.ребята.СПАСИБО!!!! ЩИРО ДЯКУЮ !!! Каждому. вечная благодарность кто на защите нашего государства! искренне.не бравада .от чистого сердца !!!
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