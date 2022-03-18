Китай рассматривает возможность военной поддержки России, - Politico

Лидеры ЕС имеют "очень надежные доказательства" того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Евросоюз предостерегает Китай от поставок оружия, угрожая потенциальными торговыми ограничениями.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Лидеры ЕС имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Все лидеры осведомлены о происходящем", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

О какой помощи просила Москва, источник не сообщил. "Мы обеспокоены тем, что Китай сыграет с россиянами", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что ЕС "установит торговые барьеры по Китаю", если Пекин выполнит запрос России. Он добавил, что санкции – "это единственный язык, который Пекин понимает".

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