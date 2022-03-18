Российские боты распространяют фейки об "опасности в Запорожье", чем срывают эвакуацию из Мариуполя - Центр противодействия дезинформации
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В соцсетях российские боты распространяют фейк о том, что мариупольцам не нужно покидать город и ехать в Запорожье. Такими сообщениями они срывают эвакуацию из города.
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Пропагандисты безосновательно утверждают, что якобы предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс" "заминированы", а в цехах "прячутся вооруженные бандеровцы".
Это очередное циничное вранье оккупантов! Российский агрессор пытается сорвать эвакуацию мариупольцев в безопасные места и уничтожить как можно больше настоящих патриотов города безжалостными обстрелами жилых кварталов", - отметили в ЦПД.