Российские боты распространяют фейки об "опасности в Запорожье", чем срывают эвакуацию из Мариуполя - Центр противодействия дезинформации

В соцсетях российские боты распространяют фейк о том, что мариупольцам не нужно покидать город и ехать в Запорожье. Такими сообщениями они срывают эвакуацию из города.