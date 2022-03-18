Украинская киноакадемия исключила режиссера Лозницу из своего состава и просит мир не позиционировать его представителем украинской культуры
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Киноакадемии.
В сообщении говорится, что Украина сейчас защищается на всех фронтах, поэтому каждый украинец сейчас является посольством своей страны.
"Особая ответственность сейчас лежит на специалистах по креативным индустриям, которых хорошо знают за рубежом. Их позиция должна быть четкой и однозначной", - говорится в тексте.
Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов.
Кроме того, недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала". Во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо.
Украинская киноакадемия уже призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа. Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость.
Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы".