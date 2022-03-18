Оккупанты заявили, что СБУ якобы хочет "взорвать" больницу №2 в Днепре, - Бутусов

Российские оккупанты заявили, что СБУ якобы готовят провокацию по подрыву 2-й клинической больницы в городе Днепр.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Представитель Генштаба ВС РФ генерал Конашенков заявил, что в Днепре готовится.. провокация СБУ по подрыву 2-й клинической больницы на улице Нигояна. Абсурдность такого заявления очевидна. Вероятно, Россия планирует нанести по больнице очередной ракетный удар, также как они разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, чтобы терроризировать горожан. Там тоже они заявили, что в Драмтеатре штаб полка Нацгвардии, и разбомбили здание. После бомбежки они заявили, что здание подорвали сами украинцы. Тут заявление о самоподрыве сделано до удара", - подчеркнул журналист.

"2-я Больница Днепра - это центр города, рядом трамвайное депо, никаких военных объектов нет. В этом легко может убедиться любой желающий.

Если Россия нанесёт ракетный удар по больнице, то это будет очередным преступлением Путина и руководства РФ, попыткой убить невиновных, и вызвать новые потоки беженцев, чтобы запугать непокорных российской агрессии украинцев", - подытожил Бутусов.

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