На лечение за границу отправили уже более 130 детей, - Ляшко

За границу на лечение отправили уже более 130-ти детей. Им будут оказывать помощь на территории ЕС – в Польше и Франции.

Об этом во время телемарафона заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже отправили пять групп на территорию ЕС, завтра формируется шестая. Уже более 130 детей перевезли на территорию ЕС – это и Польша, и Франция", – рассказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, необходимость вывезти детей на лечение за границу возникла из-за того, что клиника "Охматдет" была переформатирована на лечение пациентов с острыми случаями, политравмой и ранениями.

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