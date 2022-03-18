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Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА

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Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА
Защитники Киева полностью контролируют ситуацию и готовы дать отпор российским оккупантам.

Об этом на брифинге заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад. Особенно вдохновляет настроение бойцов, готовых стоять до последнего дыхания и последнего патрона. Ситуация в области контролируемая", - отметил он.

По словам Павлюка, наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитровская громада, Макаров, север Вышгородского района и территории трех общин Броварского района.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • DmitrySviridon ad49c275
    Чем сильнее Украина защищается, тем больше мир помогает! А если власти сейчас пойдут на договоренности и капитуляцию, то это не будет выполняться народом Украины, а подписанты будут признаны государственными изменниками и будут отвечать по всей суровости наказания перед народом Украины!
  • Саня Санев 180eb1c1
    Спочатку арестович тепер ось ця тварина.
    Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО
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