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Байден едет в Европу: встретится с несколькими европейскими лидерами, посетит саммиты НАТО и ЕС

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Байден едет в Европу: встретится с несколькими европейскими лидерами, посетит саммиты НАТО и ЕС
Представитель Белого дома Джен Псаки рассказала о деталях поездки президента США Джо Байдена в Европу, которая состоится во второй половине следующей недели.

По ее словам, "в среду (Байден) отправится в Брюссель, где в четверг посетит чрезвычайный саммит НАТО", – сообщила она журналистам, – передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время президент США "посетит саммит Европейского Совета, чтобы обсудить всеобщую обеспокоенность в связи с ситуацией в Украине".

Позже в четверг Байден посетит созванную Германией встречу "Группы семи".

По словам Псаки, во время запланированных встреч в Европе будет обсуждаться тема сближения Китая с Россией.

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Топ комментарии

  • Павел Северин bc9b18a5
    Дядько Джо їде давати чортів всяким шольцам, шрьодерам та іншим дрібним європейським ***********.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
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