Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря, - Генштаб ВСУ

19 52240
Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Отчасти оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий 8-й армией оккупантов генерал-лейтенант Мордвичев ликвидирован в Чернобаевке, - СМИ

Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    Вони взагалі будуть намагатися весь південь і схід відрізати.А на втрати вони не дивляться.
  • Максим Мельніченко
    Щось незрозуміле. А Маріуполь вже не рахується? Махнули рукой? Хоча б спробу створити коридор для відходу наших бійців, якусь допомогу подати
  • tyson giger
    А Марик то как!!!!!)....вы там что, ****** совсем!!!?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости