США сохраняют обеспокоенность по поводу намерений Китая помочь России, - Белый дом

После разговора в пятницу Джо Байдена и Си Цзиньпина Белый дом сохраняет обеспокоенность тем, что КНР может оказать определенную поддержку России на фоне ее вооруженного вторжения в Украину.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем такую ​​обеспокоенность", - отметила официальный представитель администрации Байдена после виртуальной встречи лидеров двух стран.

"Президент (Байден - ред.) подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку россии, оказывающей жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить", - сказала Псаки.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наблюдать, прежде всего, за действиями официального Пекина, а не за его заявлениями.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу состоялись онлайн-переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином. По сообщениям Белого дома, разговор длился около двух часов. Один из главных вопросов переговоров касался широкомасштабного вторжения России в Украину.