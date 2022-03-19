Новости • Агрессия России против Украины, Война

США сохраняют обеспокоенность по поводу намерений Китая помочь России, - Белый дом

14 32143
США сохраняют обеспокоенность по поводу намерений Китая помочь России, - Белый дом
После разговора в пятницу Джо Байдена и Си Цзиньпина Белый дом сохраняет обеспокоенность тем, что КНР может оказать определенную поддержку России на фоне ее вооруженного вторжения в Украину.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем такую ​​обеспокоенность", - отметила официальный представитель администрации Байдена после виртуальной встречи лидеров двух стран.

"Президент (Байден - ред.) подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку россии, оказывающей жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить", - сказала Псаки.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наблюдать, прежде всего, за действиями официального Пекина, а не за его заявлениями.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу состоялись онлайн-переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином. По сообщениям Белого дома, разговор длился около двух часов. Один из главных вопросов переговоров касался широкомасштабного вторжения России в Украину.

Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Ну ладно ***** совсем тронулся головкой. Но Китаю это ,,нахуа,,? Хотят снова в каменный век?
  • Anatoliy A 006b9dda
    Думаю,в понедельник,с открытием торгов,Китайские компании потеряют немного денег. Как напоминание,что вместо производства айфонов есть альтернатива гонять воробьев палками
  • Yevhen Tarnavskyi
    Китайці не дурні. Хитрі, підступні, ненадійні, які завгодно, але не дурні. Якщо навіть Китай надасть якусь допомогу - то буде означати, що вони прорахували ризики і зиск в чомусь на їхню думку буде більший, ніж шкода. Але маю надію, що Байден добре і популярно пояснив товаришу Сі, що зараз лізти в то діло не варто.
    Єдині дурні, навіть не дурні, дов###би на Землі, що живуть в світі хворих фантазій, за ті фантазії готові знищіти власну країну за лічені місяці і самі кидаються в пекло - це бункерне ***** і оркостан. Китай не такий.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости