Грузы для нашей обороны будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил о перезагрузке таможенной службы.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины – все таможенные платежи", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, важно, чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров.
По его словам, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и профильные комитеты работают над тем, чтобы новации были поддержаны и депутатами.