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Грузы для нашей обороны будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики, - Зеленский

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Грузы для нашей обороны будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о перезагрузке таможенной службы.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины – все таможенные платежи", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, важно, чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров.

По его словам, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и профильные комитеты работают над тем, чтобы новации были поддержаны и депутатами.

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Топ комментарии

  • Tierre
    На час дії військового стану стягування хабаря митниками має прирівнюватись до мародерства.
  • Danger Zone
    ****, проснулся, верховный - уже две недели нардепы, волонтёры кричат о беспределе таможни и погранцов на всей западной границе по ввозу гуманитарки с Европы - многие вернулись обратно. Гандон.
  • Bat Bet
    Мисливські магазини не працюють, це так в нас населення може озброюватися для самозахисту від окупантів? Якщо можливо до нас запросити закордонних торговців зброєю,то треба це зробити,зараз в рази більше бажаючих стати мисливцями,мисливцями на русню!!!!!
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