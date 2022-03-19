Защитники Мариуполя полковник-морпех Баранюк и командир "Азова" майор Прокопенко стали Героями Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 36-й бригады морской пехоты полковнику Владимиру Баранюку и командиру полка "Азов" майору Денису Прокопенко звание "Герой Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в своем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины, защитникам Мариуполя: командиру 36-й Бригады морской пехоты - Баранюку Владимиру Анатольевичу и командиру отдельного отряда спецназначения "Азов" майору Прокопенко Денису Геннадиевичу.

Звание присуждено за мужество и эффективную оборону Мариуполя.

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