Защитники Мариуполя полковник-морпех Баранюк и командир "Азова" майор Прокопенко стали Героями Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 36-й бригады морской пехоты полковнику Владимиру Баранюку и командиру полка "Азов" майору Денису Прокопенко звание "Герой Украины".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в своем обращении.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины, защитникам Мариуполя: командиру 36-й Бригады морской пехоты - Баранюку Владимиру Анатольевичу и командиру отдельного отряда спецназначения "Азов" майору Прокопенко Денису Геннадиевичу.
Звание присуждено за мужество и эффективную оборону Мариуполя.