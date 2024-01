Экс-премьер-министр Великобритании Кэмерон уехал в Польшу помогать украинским беженцам. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Sky News, соответствующую фотографию Кэмерон выложил на своей странице в твиттере.

"Это будет длинная дорога", - подписал он фото, на котором сидит за рулем автомобиля.

Как отмечает издание, Дэвид Кэмерон приехал в Польшу с припасами для украинских беженцев. Он отмечает, что ездит вместе с двумя коллегами по волонтерскому проекту Chippy Larder.

Кэмерон рассказывает, что этот проект собрал достаточно пожертвований, чтобы "заполнить небольшой грузовик всем: от подгузников до гигиенических средств, теплой одежды до аптечек".

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek