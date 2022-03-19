Оккупанты с помощью местных коллаборантов похищают и пытают людей в Сумской области, - ОВА

Оккупанты пытают и похищают людей в Сумской области, в том числе с помощью местных жителей, выступающих за "русский мир".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель ОВА Сумщины.

Он отметил: "Прошел еще один день, когда были открыты гуманитарные коридоры на Сумщине. Около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий на Сумщине. Сегодня - без особых инцидентов, кроме того, что не все желающие смогли уехать.

Еще остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкой и Краснопольской громад. А также еще некоторых громад Сумского и Ахтырского районов.

В целом критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Орки заходят в деревни и мародерствуют, бесчинствуют.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при "пособничестве" местных жителей, работающих на "русский мир". Я напомню – это недопустимо и влечет 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле!

Также смотрите: Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области. ФОТОрепортаж

В Тростянце продолжают свою оккупацию руоссийские вражеские войска. Сегодня они стреляли по больнице, разрушения большие, впрочем, погибших, к счастью, нет.

А 93 бригада ВСУ, в свою очередь, продолжает выбивать врага на этом направлении. Разбили колонну вражеской техники и сожгли ее, спасибо всем причастным!

Ахтырчане к войне уже привыкли. Как весной начинает сходить зелень после холодной зимы, так и здесь. На развалинах города продолжают создаваться новые семьи. Была сегодня очередная свадьба. В Сумах сегодня пожар в результате обстрелов. Загорелось на территории предприятия (до сих пор пылает). Это склады одного из предприятий. К счастью, погибших нет.

Также смотрите: Вчера ночью оккупанты обстреляли дома мирных жителей в с. Большая Писаревка в Сумской области. ВИДЕО