Байден не предлагал Китаю "пряники" за отказ от помощи России, - Белый дом

США не предлагали Китаю никаких поощрений за помощь в урегулировании войны в Украине.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" (то есть поощрений) в обмен на согласие Китая не помогать России – даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам.

Псаки, впрочем, дала понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно обретут форму санкций.

Она отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.

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