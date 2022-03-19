ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины, – Bloomberg

Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было использовать активы для финансирования военных репараций.

Решения о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. В настоящее время активы только заморожены.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из самых богатых миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Только Италия заморозила активы на сумму почти 780 млн евро.

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