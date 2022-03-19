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Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе

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Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе
Украинцы намерены блокировать проезд белорусских и российских фур в Польше.

Активисты призвали украинцев блокировать проезд российских и белорусских фур на польской границе, сообщает Цензор.НЕТ.

О запланированной акции сообщила медиаэксперт и организатор акции Ирина Земляна. Акции пройдут 19 и 20 марта с 9:00 на границе Польши с Беларусью.

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"19 марта все находящиеся в Польше украинцы должны быть на границе с Беларусью Кукурики-Козловичи (Kukuryki - Kozłowiczy) и блокировать его для проезда российских и белорусских фур, которые везут товары в Россию", — написала она в Facebook.

Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе 01

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Топ комментарии

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Это дело! Нужно по многим направлениям где роги торчат устраивать акции. Это укажет где подкручивать санкции
  • Владимир Науменко 7a99212c
    Украинцы режьте смело колеса и тенты русским и белорусам, бейте морды и не слушайте мы не причем, я вне политики и тд. Мы в Украине отобьемся от орды, а за вами второй фронт. Их заработанные деньги не должны идти в фашистскую орду, пусть возвращаются в свой мордор и пожинают прелести жизни при Путине. За детей Мариуполя!
  • Bob Fayn
    ТАК КажутьНа полной версии видеозаписи отчетливо слышны свист и выкрики.В сети появилась полная версия того фрагмента выступления Путина, которое сегодня в прямой трансляции неожиданно прервалось песней Олега Газманова. Похоже, что трансляцию срочно отключили, так как часть зрителей начала Путина освистывать.
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