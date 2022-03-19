Новости • Война

РФ использует переговоры для перегруппировки войск, - глава МИД Великобритании Трасс

12 14125
РФ использует переговоры для перегруппировки войск, - глава МИД Великобритании Трасс
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности для перегруппировки своих сил.

Трасс сказала, что переговоры являются "дымовым занавесом", и он "скептически" относится к целям Кремля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, это попытка создать пространство для перегруппировки россиян", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания не сделала достаточно, чтобы бросить вызов Путину, - Трасс

"Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе" - подчеркнула министр.

По словам Трасс, "россияне лгут, лгут и лгут. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Rulya Kosh
    Та про це кричать всі свідомі українці. Лиш наші переговорники не чують.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Да це вже всім зрозуміло, включаючи аборигенів Австралії та туарегів Північної Африки. Тільки два генія - Арестович і Подоляк цього не підозрюють...
  • три - пятнадцать
    тут тільки одне слово переставити.
    "Объясните это дегенерату Зеленскому и с его офиса Абдрестовичу "
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости