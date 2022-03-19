Переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, - ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией из-за войны войны могут затянуться на несколько недель. При этом он добавил, что есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной.