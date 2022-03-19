Начальник патрульной полиции Мариуполя Вершинин просит Зеленского предоставить городу системы ПВО: "Не разрешайте им нас уничтожать!". ВИДЕО

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить защитникам Мариуполя системы ПВО.

Об этом идет речь в его видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Меня зовут Вершинин Михаил. Я – патрульный полицейский.

Господин Президент, Ваше государство сделало очень многое для того, чтобы в Украине была настоящая полиция, чтобы мы могли им гордиться.

Господин Президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы противовоздушной обороны. Не маленькие ракеты, не срабатывающие с самолетами агрессора, нам нужны нормальные системы ПВО.

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Мы не знаем точно, останемся ли мы живы, когда вы будете смотреть это обращение, но знайте, что такая судьба может постигнуть каждый город Украины.

Под завалами гибнут дети, старики, они не могут потом уехать. Они находятся 23 дня без воды и света.

Если вы обещаете помощь, выполните свое обещание.

Господа, которые решают судьбу мира, сейчас Украина — это государство, которое демонстрирует всем силу и мощь. Маленькая страна, которая сражается с таким монстром, как Россия.

Не разрешайте им нас уничтожать! Всё в ваших силах.

Предоставьте нам системы ПВО", - говорится в обращении Вершинина.