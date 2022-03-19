Комендантский час на полтора дня вводят в Запорожье, с 16:00 19 марта до 6:00 21 марта
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В Запорожье изменено время комендантского часа.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"В г. Запорожье комендантский час начнется сегодня, 19 марта в 16:00 и завершится в понедельник, 21 марта в 6:00", - уточнил он.
Он обращается к жителям города с просьбой для собственной безопасности в это время не выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).
"Оборона Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", - добавляет глава региона.