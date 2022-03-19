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"Он обладает функциональным иммунитетом", - Венедиктова о привлечении Путина к ответственности

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"Он обладает функциональным иммунитетом", - Венедиктова о привлечении Путина к ответственности
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что Украина не может быть привлечена к ответственности Владимира Путина. Он, как президент, имеет функциональный иммунитет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Венедиктовой изданию ВВС.

"Я думаю, что все люди в нашей стране, в Украине, и многие люди за ее пределами, в странах, которые являются нашими партнерами и поддерживают нас, понимают, что президент Путин – это главный военный преступник ХХІ века. Можем ли мы начать процесс у него есть функциональный иммунитет (украинские правоохранители не могут сообщить о подозрении президенту другой страны)", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что в украинских судах Путину ничего не угрожает. Однако Украина может привлечь его к ответственности в Международном уголовном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин будет угрожать Западу применением ядерного оружия в случае длительного сопротивления Украины, - Пентагон

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    Jaroslav Lisevich

    Тарас Чорновіл
    Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
    І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
    Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
    ===============
    /Переслано з ТК Борислава Берези/
    Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
    Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
    "Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
    "Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

    За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
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