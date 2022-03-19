Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,4 тыс. человек, 466 танков, 1470 бронированных машин, 95 самолетов, 115 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14400 человек,

танков ‒ 466 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,

артиллерийских систем – 213 ед,

РСЗО - 72 ед,

средства ПВО - 44 ед,

самолетов – 95 ед,

вертолетов – 115 ед,

автомобильной техники - 914 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.

Специальная техника – 11.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.