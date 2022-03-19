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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,4 тыс. человек, 466 танков, 1470 бронированных машин, 95 самолетов, 115 вертолетов

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,4 тыс. человек, 466 танков, 1470 бронированных машин, 95 самолетов, 115 вертолетов
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14400 человек,

танков ‒ 466 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,

артиллерийских систем – 213 ед,

РСЗО - 72 ед,

средства ПВО - 44 ед,

самолетов – 95 ед,

вертолетов – 115 ед,

автомобильной техники - 914 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.

Специальная техника – 11.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Office Den Haag
    Jaroslav Lisevich

    4 mins ·



    Тарас Чорновіл
    Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
    І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
    Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
    ===============
    /Переслано з ТК Борислава Берези/
    Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
    Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
    "Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
    "Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

    За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
  • Шимус
  • Психиатрическая больница No1
    Куда исчез блогер Кадыров? Сейчас будет оправдываться тем, что ему инстаграм и фейсбук блоканули.
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