Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,4 тыс. человек, 466 танков, 1470 бронированных машин, 95 самолетов, 115 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 14400 человек,
танков ‒ 466 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,
артиллерийских систем – 213 ед,
РСЗО - 72 ед,
средства ПВО - 44 ед,
самолетов – 95 ед,
вертолетов – 115 ед,
автомобильной техники - 914 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.
Специальная техника – 11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.