Уничтожены вражеские батареи РСЗО "Ураган" и 2С19 "МСТА-С" на Черниговщине, - ОК "Північ"
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Защитники Украины уничтожили 2 батареи вражеской техники в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батареи РСЗО "Ураган" и батареи самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ОК обещают позже предоставить фотоподтверждение уничтожения вражеской техники.