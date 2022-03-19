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Уничтожены вражеские батареи РСЗО "Ураган" и 2С19 "МСТА-С" на Черниговщине, - ОК "Північ"

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Уничтожены вражеские батареи РСЗО "Ураган" и 2С19 "МСТА-С" на Черниговщине, - ОК "Північ"
Защитники Украины уничтожили 2 батареи вражеской техники в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батареи РСЗО "Ураган" и батареи самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ОК обещают позже предоставить фотоподтверждение уничтожения вражеской техники.

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Топ комментарии

  • Вололо Трололо
    Ми до 2014 року не мали прописаного курсу в НАТО у Конституції, але це незавадило ***** напасти на Україну!
  • govtva
    Как только подвезут дроны-камикадцзе у лапотных вообще будет праздник,правда поминальный..
  • Ihor V
    Для того аби накривати кацапські аеродроми і порти потрібні балістичні ракети з дальністю польоту від 1000 км. В 1994-му році, чучма подарував рашистам не тільки ядерну зброю, а й балістичні ракети з дальністю 2000 км (більше 500 штук), а також стратегічні бомбардувальники, які запускають ці ракети.
    До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.
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