Минобороны РФ заявило об использовании в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Об этом заявил 19 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами уничтожен большой подземный состав ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", – заявил Конашенков.
По данным российских СМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км. Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе РФ несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал". В феврале 2022 года российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибывали в Сирию для учений.