Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ, - Венедиктова
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Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. Так, на нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам по коррупционным схемам среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд Киева.