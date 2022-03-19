Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ, - Венедиктова

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. Так, на нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.