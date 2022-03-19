"Азов" за утро уничтожил некоторые составы боеприпасов и техники врага в Мариуполе
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Утром 19 марта бойцы полка Азов совершили собственную спецоперацию и нанесли значительные потери врагу в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал защитников Мариуполя.
Известно, что за утро 19 марта в ходе спецоперации бойцы полка "Азов" провели рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления, в ходе которого были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, к взводу пехоты. По предварительным данным, уничтожены 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили.
"Борьба за украинский Мариуполь продолжается!" - говорится в сообщении полка "Азов".