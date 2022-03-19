В результате обстрелов и бомбардировок повреждено 489 учебных заведений, 69 из них полностью уничтожены

По состоянию на утро 19 марта, в Украине 489 учебных заведений получили повреждения в результате обстрелов и бомбардировок, из них 69 полностью уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Телеграме.

Отмечается, что за последние сутки повреждены 25 учебных заведений, из них 5 уничтожены.

"Мы все после нашей победы обязательно отстроим, но никогда не забудем и не простим! Фашистская Россия за этот геноцид образования ответит вполне!" – заявил Бабак.

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