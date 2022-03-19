В Кремле до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей: масштаб украинского сопротивления стал для них сюрпризом, - минобороны Великобритании

В Кремле удивлены масштабами и жесткостью украинского сопротивления в ответ на российскую агрессию против страны.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Кремле по сей день не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей. Для них было сюрпризом масштаб и жесткость украинского сопротивления", – заявили в ведомстве.

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В Минобороны Великобритании добавили, что россияне были вынуждены изменить свой операционный подход, и сейчас реализуют стратегию истощения, в частности из-за чрезмерного использования ракет, что приводит к увеличению жертв среди гражданского населения, уничтожению инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса в Украине.

Отмечается, что в России Путин ужесточил контроль над СМИ, чтобы контролировать нарратив и отвлечь граждан от операционных проблем собственной армии в Украине и больших потерь среди солдат.