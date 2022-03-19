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В Кремле до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей: масштаб украинского сопротивления стал для них сюрпризом, - минобороны Великобритании

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В Кремле до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей: масштаб украинского сопротивления стал для них сюрпризом, - минобороны Великобритании
В Кремле удивлены масштабами и жесткостью украинского сопротивления в ответ на российскую агрессию против страны.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Кремле по сей день не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей. Для них было сюрпризом масштаб и жесткость украинского сопротивления", – заявили в ведомстве.

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В Минобороны Великобритании добавили, что россияне были вынуждены изменить свой операционный подход, и сейчас реализуют стратегию истощения, в частности из-за чрезмерного использования ракет, что приводит к увеличению жертв среди гражданского населения, уничтожению инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса в Украине.

Отмечается, что в России Путин ужесточил контроль над СМИ, чтобы контролировать нарратив и отвлечь граждан от операционных проблем собственной армии в Украине и больших потерь среди солдат.

В Кремле до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей: масштаб украинского сопротивления стал для них сюрпризом, - минобороны Великобритании 01

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Топ комментарии

  • Amber
    АДрестович , тікай із краіни , поки тебе не порвали на шматки 😡
  • Гоша Яремчук
    Вони просто не знають ще, що в ОП "z"радники президента готують Україні. Ніякого НАТО і взагалі Порох винен що мордва на нас напала. Не треба було приймати в конституції шлях до надо. "Короче нужно просто перестать стрелять" і займатись "великим будівництвом"
  • Олексій Кунах
    підарашка, як захопили, так і відхопили!

    герої Чорнобаївки, в який раз ************* там своє токовище збирають, вояки срані?
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