В Кремле до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей: масштаб украинского сопротивления стал для них сюрпризом, - минобороны Великобритании
Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В Кремле по сей день не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей. Для них было сюрпризом масштаб и жесткость украинского сопротивления", – заявили в ведомстве.
В Минобороны Великобритании добавили, что россияне были вынуждены изменить свой операционный подход, и сейчас реализуют стратегию истощения, в частности из-за чрезмерного использования ракет, что приводит к увеличению жертв среди гражданского населения, уничтожению инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса в Украине.
Отмечается, что в России Путин ужесточил контроль над СМИ, чтобы контролировать нарратив и отвлечь граждан от операционных проблем собственной армии в Украине и больших потерь среди солдат.