Российский генерал Лямин – организатор вторжения из Крыма на Херсонщину - получил подозрение, - Венедиктова
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, за день до вторжения генерал-майор объяснял выстроившемуся личному составу необходимость эскалации, используя нарративы российской пропаганды. Он лично призвал подчиненных военнослужащих с оружием в руках "защитить" народ так называемых "ДНР" и "ЛНР", захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как вроде бы ее исторические территории.
"Также установлено, что участие в вероломном нападении на Украину принимают, среди прочих, и подчиненные подозреваемому 126 Горловская Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны (военная часть 12676) и 127 отдельная разведывательная бригада (военная часть 67606), входящие в состав этого армейского корпуса.
На основании собранных доказательств российский генерал поставлен в известность о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины по ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины", – отметила Венедиктова.
Она добавила, что этот российский генерал – 76-й подозреваемый в магистральном деле по агрессии РФ.
"Каждый ответственный за смерти на нашей земле будет наказан!", - резюмирует генпрокурор.