"С презрением!": Украинские пограничники вручили своим белорусским коллегам через посла "30 сребреников" за измену. ВИДЕО
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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников".
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщение и видео опубликовал Сергей Дейнеко в Facebook.
Подполковник ГНСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и по поручению Дейнеко пытался вручить ему мешочек с монетами – "30 сребрениками": "С презрением!".
Посол отвернулся и ушел с недовольным видом, мешочек с деньгами отскочил от него.
"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за измену. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Победа будет за Украиной!", - сказал украинский подполковник.