"С презрением!": Украинские пограничники вручили своим белорусским коллегам через посла "30 сребреников" за измену. ВИДЕО

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников".

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщение и видео опубликовал Сергей Дейнеко в Facebook.

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Подполковник ГНСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и по поручению Дейнеко пытался вручить ему мешочек с монетами – "30 сребрениками": "С презрением!".

Посол отвернулся и ушел с недовольным видом, мешочек с деньгами отскочил от него.

"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за измену. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Победа будет за Украиной!", - сказал украинский подполковник.

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