Великобритания запретит экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ, - МИД

Наряду с финансово-экономическими санкциями в отношении Российской Федерации, вступившими в силу после постановления Великобритании от 1 марта, санкции также будут наложены на экспорт в РФ товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.

Об этом в официальном комментарии Guildhall заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Помимо этих финансовых мер (принятых правительством Великобритании 1 марта. — Ред.) и при полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичный тому, который уже реализуют США. Мы вынесем новый закон, запрещающий экспорт в Россию всех товаров двойного назначения, в том числе ряда высокотехнологичных товаров и критически важного технологического оборудования, а также комплектующих в разных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику", — заявили в британском МИД.

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Относительно финансовых санкций в отношении РФ в британском МИДе уточнили, что речь идет о мерах, которые вступили в силу в результате постановления правительства Соединенного Королевства, принятого 1 марта.

"1 марта мы приняли постановление, которым запрещены какие-либо финансовые операции с Центральным банком России, Министерством финансов РФ и российским Фондом национального благосостояния. После переговоров Великобритании с международными партнерами, 2 марта Европейский Союз заявил, что до 12 марта от SWIFT будет исключено 7 русских банков. Этому решению способствовало давление Соединенного Королевства. Эти меры по структурам, уже находящимся под санкциями, принятые в сотрудничестве с США и ЕС гарантируют, что российские банки больше не смогут пользоваться SWIFT для транзакций с банками в любой стране, независимо от того, ввела ли эта страна санкции против России" , — говорится в заявлении.

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Новые полномочия также позволят нам запретить российским государственным и частным компаниям привлекать средства в Великобритании, запретить операции с их ценными бумагами и предоставление кредитов. Мы также ограничим сумму денег, доступную для получения гражданами России по депозитам на их банковских счетах в Великобритании. Активы сотен юридических и физических лиц будут заморожены, в частности, производителей, спонсирующих военную машину РФ и президента Путина. Также сюда входит запрет на полеты компании "Аэрофлот" в Великобританию", - говорится в заявлении МИД Великобитании.